Системы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии отразили воздушную атаку

Комплексы ПВО в Хмеймиме сбили несколько малоразмерных летательных аппаратов. Пострадавших и ущерба нет, сообщил представитель российской авиабазы, пишет РИА Новости.
"С наступлением темного времени суток 24 апреля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены", — сказал он.
База функционирует в плановом режиме.
Ранее ПВО уже удавалось предотвратить атаку беспилотников на российские военные объекты в Сирии.
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