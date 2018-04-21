В Сирии убили российского журналиста

Рамзан Кадыров выразил соболезнования близким журналиста и коллективу телерадиокомпании.

"Террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — отметил глава Чечни.

Семье журналиста будет оказана материальная помощь и поддержка, добавил Рамзан Кадыров.