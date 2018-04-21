В Сирии убили российского журналиста

В Дамаске погиб внештатный корреспондент чеченской телерадиокомпании "Грозный" Ихаб Балан, сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети "ВКонтакте".
Рамзан Кадыров выразил соболезнования близким журналиста и коллективу телерадиокомпании.
"Террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — отметил глава Чечни.
Семье журналиста будет оказана материальная помощь и поддержка, добавил Рамзан Кадыров.
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