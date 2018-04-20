Глава МИД РФ заявил, что Путин и Трамп не допустят военного противостояния

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не допустят военного противостояния, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
Сергей Лавров,
глава МИД РФ:
— Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие.
Также глава МИД сообщил, что Владимир Путин готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, подготовка саммита как таковая пока еще не идет, отметил Лавров.
"Дональд Трамп <…> несколько раз и в твитах, и на словах говорил о том, что надо с Россией решать вопросы, мы хотим с Россией иметь хорошие отношения, это лучше, чем не иметь хорошие отношения, и только глупец думает иначе. Все это мы тоже слышим",— отметил он в интервью РИА Новости.
Обсуждение риска военного столкновения РФ и США активизировалось в экспертной среде и СМИ в последнее время на фоне событий в Сирии.
Ранее сообщалось, что американское министерство обороны заказало свое собственное гиперзвуковое оружие на $928 млн, пишет Газета.Ru. Глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен заявил об отсутствии доказательств наличия на вооружении у России "непобедимого" гиперзвукового оружия, однако призвал доверять в этом вопросе российскому президенту Владимиру Путину.
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