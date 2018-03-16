Лавров упал на сцене форума и пошутил об этом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся и упал, когда поднимался на сцену форума "Россия — страна возможностей", пишут "Известия".
Глава российского МИДа быстро поднялся на ноги и пошутил о происшествии: "Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке", — цитирует Лаврова РЕН ТВ.
Форум проходит на территории ВДНХ с 13 по 16 марта. Около 6,5 тыс. участников из 85 регионов страны обсудят поддержку проектов, входящих в открытую платформу "Россия — страна возможностей" на 35 различных площадках.
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