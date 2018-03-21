Лавров пошутил, что Россия "вмешалась" в погоду в Японии

Шутка связана с прошедшим в Японии в среду снегопадом. По меркам страны, это поздно, и такого не было давно.

Мария Захарова написала, что японский министр в начале встречи отметил: "Господин Лавров, Вы привезли в Токио снег". На что глава МИД России ответил: "Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду". По словам Марии Захаровой, шутка была встречена общим смехом.

Ранее altapress.ru писал о том, что Сергей Лавров споткнулся и упал, когда поднимался на сцену форума "Россия — страна возможностей". Но быстро поднялся на ноги и пошутил о происшествии: "Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке".