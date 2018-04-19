"Российские наемники" пытались атаковать позиции CША в Сирии

Сегодня, 08:06.
Политика

Позиции американских военных в Сирии пытались недавно атаковать "российские наемники". Такое заявление сделал помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, пишет РИА  "Новости".

Российские самолеты в Сирии.
Российские самолеты в Сирии. Фото: mil.ru.

Президент Дональд Трамп сказал на пресс-конференции во Флориде: "Недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке".

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов говорит, что заявления Вашингтона о попытках "российских наемников" атаковать позиции США в Сирии — очередная дезинформация. 

Ранее в феврале международная коалиция во главе с США заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований. В американских СМИ сообщалось, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда подтвердила гибель пяти россиян в результате удара коалиции,подчеркнув, что речь не идет о российских военнослужащих.

По данным Минобороны, были ранены 25 сирийских ополченцев. В военном ведомстве отметили, что причиной инцидента стали не согласованные с Москвой разведывательные действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода против "спящей ячейки запрещенной в России ИГ".

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