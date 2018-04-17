Американские журналисты не нашли доказательств применения химоружия в Думе

Журналисты телеканала One America News Network побывали в сирийском городе Дума, побеседовали с местными жителями и не нашли подтверждения тому, что здесь применено химическое оружие, сообщает РИА Новости.
Журналист американского телеканала в прямом эфире рассказал, что вместе с представителями сирийских властей посетил место предполагаемой химической атаки. Местные жители и врач, который дежурил в тот день, не подтвердили эту версию. По словам журналиста, местные предполагают, что информация о химатаке — уловка боевиков.
"Я поговорил с одним из врачей… В тот день, во время атаки, он был на дежурстве. Я спросил, что он тогда видел. Он сказал, что это был обычный день, но было очень пыльно, многие приходили с кашлем, с раздражением (дыхательных путей), но других травм не было… Внезапно в комнату ворвалась группа неизвестных с криками, что произошла химическая атака. Они принесли людей, которые, как утверждалось, пострадали, и стали поливать их водой из шлангов… Врачи стали оказывать людям помощь, а эти неизвестные, которые принесли пострадавших, стали все снимать на видео", — цитируют слова журналиста РИА Новости.
Напомним, 7 апреля, появилось сообщение о химической атаке в городе Дума в Восточной Гуте. Неправительственная организация "Белые каски" заявила о применении бомбы с хлором. Члены организации утверждают, что погибли десятки человек, многие местные жители попали в больницу с признаками отравления. На основании этого США, Великобритании и Франции нанесли удар по сирийским объектам, где якобы производилось химоружие.
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