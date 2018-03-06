В Сирии потерпел крушение самолет Ан-26. Погибли 32 человека

В Сирии 6 марта потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, пишут РИА Новости со ссылкой на Минобороны. По предварительным данным, на борту находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.
Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, около 15:00 мск. Самолет упал, не долетев примерно 500 метров до взлетно-посадочной полосы.
По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Комиссия Минобороны изучит все возможные версии произошедшего.
По последним данным, на борту находились гражданские.
Главная военная прокуратура организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета.
Напомним, 11 февраля потерпел крушение самолет Ан-148 компании "Саратовские авиалинии", который летел из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Обломки Ан-148 разлетелись на площади более 30 гектаров. В авиакомпании заявили, что перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен.
Что известно о самолете
Ан-26 — легкий военно-транспортный самолет. Он предназначен для перевозки грузов на малые и средние расстояния. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высоте до шести тысяч метров.
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