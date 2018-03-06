В Сирии потерпел крушение самолет Ан-26. Погибли 32 человека

Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, около 15:00 мск. Самолет упал, не долетев примерно 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Комиссия Минобороны изучит все возможные версии произошедшего.

По последним данным, на борту находились гражданские.

Главная военная прокуратура организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета.

Напомним, 11 февраля потерпел крушение самолет Ан-148 компании "Саратовские авиалинии", который летел из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Обломки Ан-148 разлетелись на площади более 30 гектаров. В авиакомпании заявили, что перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен.

Что известно о самолете

Ан-26 — легкий военно-транспортный самолет. Он предназначен для перевозки грузов на малые и средние расстояния. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высоте до шести тысяч метров.