Российский вертолет разбился в Сирии

Вертолет был на плановом полете над восточными районами страны. Тела погибших уже нашли и доставили на аэродром базирования, пишет ТАСС.

"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", — заявили в Минобороны. Также в ведомстве уточнили, что причиной трагедии могла стать техническая неполадка, пишут РИА Новости.

Ранее, 3 мая, стало известно о крушении истребителя Су-30СМ над Средиземным морем в Сирии. В момент крушения истребитель набирал высоты после взлета с российской авиабазы Хмеймим.

По предварительной информации, огневого воздействия по самолету не было, а причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы, пишут "Известия".