Тела погибших летчиков Су-30СМ и блоки с секретной электроникой будут искать роботы

ВМФ России готовит операцию по поиску и подъему со дна обломков истребителя Су-30СМ, который 3 мая при взлете с авиабазы Хмеймим упал в Средиземное море у побережья Сирии. В поисковой операции задействуют корабли из состава Черноморского флота и подводные беспилотники, сообщили "Известиям" источники.
После обследования дна и установления степени повреждения самолета будет принято решение о его полном или частичном подъеме. Эксперты считают, что операция не займет более недели, так как приблизительное место аварии установлено.
В первую очередь будут поднимать тела погибших и секретные блоки с электроникой.
"Скорее всего, будут привлекаться спасательные суда ЧФ "Эпрон" и "Профессор Николай Муру". Им понадобится около трех дней, чтобы добраться до Латакии. У них на борту есть беспилотные подводные аппараты. С этих платформ также могут работать водолазы", — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Глубина в месте падения истребителя не превышает 17 метров.
Самолет Су-30СМ пилотировался экипажем 120-го истребительного авиационного полка (аэродром Домна). Машина принадлежала 31-му истребительному полку (аэродром Миллерово), и ее недавно перегнали из России в Хмеймим.
Командиром экипажа разбившегося истребителя был майор Альберт Давидян. Он одним из первых в ВКС освоил Су-30СМ.
По предварительной версии, причиной катастрофы стала попавшая в двигатель Су-30СМ птица. В Минобороны подчеркнули, что огонь по самолету не велся. Отмечается, что при взлете с Хмеймима истребители за счет высокой тяговооруженности обычно "свечкой" набирают высоту. Однако разбившийся борт повел себя иначе.
Уже находили секретное оборудование
Ранее Черноморский флот уже проводил у берегов Сирии операции по поиску разбившихся самолетов. С помощью подводных необитаемых аппаратов были найдены и подняты на поверхность бортовые самописцы и секретное оборудование с истребителей Су-33 и МиГ-29 из состава авиагруппы авианосца "Адмирал Кузнецов".
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