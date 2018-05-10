Американский пилот задохнулся в истребителе

Самолет должен был принять участие в уничтожении группы террористов на территории Сирии. Однако во время следования к намеченной цели у пилота возникли признаки острой нехватки кислорода. После экстренного приземления он даже не смог самостоятельно выбраться из кабины, передает "Федеральное агентство новостей". Позже пилот скончался.

Подобные проблемы возникали у американцев не раз. Ранее случаи кислородного голодания испытывали пилоты F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter и F/A-18 Hornet, пишет ura.ru.