Американский пилот задохнулся в истребителе

Многоцелевой американский истребитель Boeing F/A-18E совершил экстренную посадку — пилот начал задыхаться в небе.
Самолет должен был принять участие в уничтожении группы террористов на территории Сирии. Однако во время следования к намеченной цели у пилота возникли признаки острой нехватки кислорода. После экстренного приземления он даже не смог самостоятельно выбраться из кабины, передает "Федеральное агентство новостей". Позже пилот скончался.
Подобные проблемы возникали у американцев не раз. Ранее случаи кислородного голодания испытывали пилоты F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter и F/A-18 Hornet, пишет ura.ru.
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