Минобороны разрешит солдатам-контрактникам бесплатно отдыхать в санаториях

Минобороны решило уравнять в правах на санаторно-курортное лечение контрактников офицерских и первичных званий. Сейчас возможность бесплатно отдыхать в военных санаториях имеют только офицеры и прапорщики, но вскоре на это смогут претендовать солдаты и сержанты.
Как рассказали "Известиям" в ведомстве, проект поправок находится на стадии внутриведомственных согласований. Предполагается, что изменения вступят в силу уже в этом году.
Контрактник и члены его семьи раз в год во время отпуска на основании медицинских показаний смогут съездить в военный санаторий бесплатно. Те, кто получил ранение, травму или заболевание в ходе несения службы, получат путевку вне очереди.
На балансе Министерства обороны РФ находятся 48 санаториев, которые расположены, в частности, на Черноморском побережье, в регионе Кавказских Минеральных Вод и других привлекательных и экологически чистых районах.
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