Росстат назвал число россиян с зарплатами больше миллиона

Более 11 тысяч россиян зарабатывают больше миллиона рублей в месяц. Число таких граждан составляет менее 0,1% от общего числа работающих граждан, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Больше всего зарабатывают специалисты таких сфер, как культура, спорт, организация досуга и развлечений, они имеют средний доход в 5,8 миллиона рублей в месяц.

На втором месте оказались работники сферы прочих услуг (3,7 млн рублей в месяц), а на третьем — отрасли производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств (2,7 млн рублей в месяц).

Больше всего работников с зарплатами свыше миллиона рублей трудятся в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек.

Ранее Росстат сообщил, что половина россиян получает зарплату менее 35 тысяч рублей.