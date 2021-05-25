Рост цен на цитрусовые, крупы и макароны замедлился в Алтайском крае

В апреле 2021 года в Алтайском крае замедлился рост цен на некоторые продукты, сообщили в краевом отделении Сибирского ГУ Центробанка.

Впервые с сентября прошлого года продуктовая инфляция замедлилась и составила 7,6%.

Например, снизились темпы роста цен на гречку, макароны и рис, так как пропал «коронавирусный» ажиотаж.

«В этом апреле граждане уже не покупали товары с запасом, вернувшись к обычному потреблению. В связи с этим замедлился рост цен на крупы и макароны», — рассказал и.о. управляющего отделением Барнаул Банка России Андрей Антипов.

Такая же история с лимонами и апельсинами, а также с импортными яблоками из Азербайджана и Республики Беларусь, поставки которых восстановились.

Переработчики молочной продукции реализовали ряд инвестиционных проектов по наращиванию мощностей, следовательно, удалось достичь роста объемов переработки молока. Это снизило цены на молоко в магазинах и замедлило темп прироста цен на кисломолочные продукты.

Ранее сообщалось, что Алтайский край стал лидером среди регионов Сибири по росту цен на медикаменты. В I квартале 2021 года цены выросли на 11,3%.