Рост цен в Сибири оказался минимальным с момента пандемии

Годовой рост цен в регионах СФО составил 2,83%. В феврале 2022 года инфляция достигла 10,71%.
По данным росстата, это самый низкий показатель со времен начала пандемии коронавируса. Годовое снижение цен наблюдают в 16 из 43 групп товаров.
Например, сахар подешевел на 25,8%, а овощи — на 8,9% по сравнению с мартом предыдущего года. Кроме того, заметно подешевели телерадиотовары — на 31,7%.
Тем не менее, такой высокий уровень дефляции не перекрыл прошлогодний рост цен на некоторые товары: сахар тогда подорожал на 70,9%, а телерадиотовары — на 41,6%.
Ранее стал известен самый подорожавший из-за санкций в России продукт.