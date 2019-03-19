«Ростелеком» планирует потратить 2 миллиарда на строительство сетей в Алтайском крае

Компания «Ростелеком» 19 марта разместила на сайте госзакупок крупный госзаказ на строительство линий связи в Алтайском крае. Его сумма составляет более 2.3 млрд рублей.

Всего по стране фирма разместила несколько десятков подобных госзаказов для разных регионов на общую сумму 56,6 млрд рублей. Самый крупный из них в Якутии — 4,6 млрд рублей. Для Республики Алтай сумма составляет 487 млн рублей.

По данным ComNews, строительство сетей будет способствовать реализации проекта «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика РФ». Каналы связи построят до общественно значимых объектов.

Все закупки проводятся в формате «открытый запрос котировок». В пресс-службе «Ростелекома» порталу ComNews уточнили, что по сути это формирование актуального среза рыночных цен на строительно-монтажные работы по прокладке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). «Запросы котировок проводятся по субъектам РФ, чтобы поддержать конкуренцию и чтобы в реализации проектов могли принять участие региональные подрядчики», — рассказали в компании.

Все закупки — рамочные, то есть без обязательства со стороны «Ростелекома» выкупить весь указанный объем услуг. «Будет заказчик, будет техническое задание на подключение объектов — будут подписываться дополнительные соглашения на конкретный объем работ», — отметили в пресс-службе оператора. Сроки подачи заявок и подведения итогов намечены на март-апрель текущего года (в зависимости от регионов даты разнятся). В Алтайском крае заявки принимаются до 1 апреля.

Что такое проект «Информационная инфраструктура»

Строительство сетей связи до социально значимых объектов предусмотрено в федеральном проекте «Информационная инфраструктура». Он является частью программы «Цифровая экономика».

На пресс-конференции в феврале министр цифрового развития Алтайского края Евгений Зрюмов рассказал, что в 2019 году по программе «Цифровая экономика» для региона выделят федеральные деньги по двум направлениям — информационная инфраструктура и кадры. Суммы до сих пор не известны. Подписание региональных программ цифровизации, по словам Зрюмова, ожидается только в 20-х числах апреля.

Под информационной инфраструктурой подразумевается строительство линий связи (интернет-кабель) до объектов, которые будут определены в региональной программе. Управлять средствами по этому направлению будет Минкомсвязи РФ. На конкурсной основе оно выберет оператора, который построит сети.