13 июня
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Экономика

«Ростелеком» в Республике Алтай установил цифровое ТВ в пятизвездочном отеле курорта Сбера «Манжерок»

«Ростелеком» предоставил услугу «ТВ для гостиниц» в построенном недавно крупнейшем в России пятизвездочном отеле, расположенном на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Цифровое телевидение установлено во всех 304 номерах современного гостиничного комплекса.

«Ростелеком» установил цифровое ТВ в пятизвездочном отеле курорта «Манжерок».
«Ростелеком» установил цифровое ТВ в пятизвездочном отеле курорта «Манжерок».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Сотрудничество «Ростелекома» со «Сбербанком» по строительству телекоммуникационной инфраструктуры в «Манжероке» продолжается с 2018 года. Тогда федеральный оператор построил волоконно-оптические линии связи и предоставил широкополосный доступ к интернету в административном здании курорта. В ноябре 2021 года компания протянула еще несколько километров оптики, организовала гигабитный канал передачи данных и подключила к нему гостиницы. К установке цифрового ТВ в номерах нового отеля «Ростелеком» приступил прошлой осенью.


Пятизвездочный отель курорта Сбера «Манжерок».
Пятизвездочный отель курорта Сбера «Манжерок».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Сегодня для любого путешественника важно по прибытии на место иметь доступ к цифровым услугам. Одно из достоинств нашего отеля премиум-класса — современная инфраструктура связи. В нем действует скоростной интернет, гостевой Wi-Fi, система видеонаблюдения. В каждом номере установлен современный монитор с цифровым ТВ высокого качества. Ультрасовременный гостиничный комплекс площадью 56 тыс. кв. м принимает гостей с первого июня, — сообщил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

«Ростелеком» установил цифровое ТВ в пятизвездочном отеле курорта «Манжерок».
«Ростелеком» установил цифровое ТВ в пятизвездочном отеле курорта «Манжерок».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

«ТВ для гостиниц» — специальное решение «Ростелекома», ориентированное на сферу гостиничного бизнеса, с легальным видеоконтентом и интерактивными сервисами. Возможности услуги позволяют заказчику настроить специальные информационные страницы, организовать рекламные включения и даже собственный ТВ-канал. С помощью централизованного управления телевизорами можно отправлять гостям сообщения в номера, показывать информацию об услугах отеля и специальных предложениях. Для постояльцев это будет приятным и полезным дополнением к общему комфортному пребыванию в туристической зоне Горного Алтая, — отметила заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Алтайского филиала «Ростелекома» Ольга Курылева.

Пятизвездочный отель курорта Сбера «Манжерок».
Пятизвездочный отель курорта Сбера «Манжерок».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

«Ростелеком» продолжит организацию цифровых услуг на территории «Манжерока». С апреля компания ведет подготовительные работы по организации колл-центра с подключением единого номер «8 800» и виртуальных офисов курорта в семи городах России.

Для справки: Всесезонный курорт «Манжерок» — крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай, расположен у подножья горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. С 2012 года проект находится в управлении ПАО «Сбербанк» и является одним из крупнейших в России в области туризма. В 2022 году проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар» и стал лауреатом национальной премии «Горы России» сразу в двух номинациях.

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