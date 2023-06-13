«Ростелеком» в Республике Алтай установил цифровое ТВ в пятизвездочном отеле курорта Сбера «Манжерок»

«Ростелеком» предоставил услугу «ТВ для гостиниц» в построенном недавно крупнейшем в России пятизвездочном отеле, расположенном на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Цифровое телевидение установлено во всех 304 номерах современного гостиничного комплекса.

Сотрудничество «Ростелекома» со «Сбербанком» по строительству телекоммуникационной инфраструктуры в «Манжероке» продолжается с 2018 года. Тогда федеральный оператор построил волоконно-оптические линии связи и предоставил широкополосный доступ к интернету в административном здании курорта. В ноябре 2021 года компания протянула еще несколько километров оптики, организовала гигабитный канал передачи данных и подключила к нему гостиницы. К установке цифрового ТВ в номерах нового отеля «Ростелеком» приступил прошлой осенью.

Пятизвездочный отель курорта Сбера «Манжерок». Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Сегодня для любого путешественника важно по прибытии на место иметь доступ к цифровым услугам. Одно из достоинств нашего отеля премиум-класса — современная инфраструктура связи. В нем действует скоростной интернет, гостевой Wi-Fi, система видеонаблюдения. В каждом номере установлен современный монитор с цифровым ТВ высокого качества. Ультрасовременный гостиничный комплекс площадью 56 тыс. кв. м принимает гостей с первого июня, — сообщил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

«Ростелеком» установил цифровое ТВ в пятизвездочном отеле курорта «Манжерок». Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

«ТВ для гостиниц» — специальное решение «Ростелекома», ориентированное на сферу гостиничного бизнеса, с легальным видеоконтентом и интерактивными сервисами. Возможности услуги позволяют заказчику настроить специальные информационные страницы, организовать рекламные включения и даже собственный ТВ-канал. С помощью централизованного управления телевизорами можно отправлять гостям сообщения в номера, показывать информацию об услугах отеля и специальных предложениях. Для постояльцев это будет приятным и полезным дополнением к общему комфортному пребыванию в туристической зоне Горного Алтая, — отметила заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Алтайского филиала «Ростелекома» Ольга Курылева.

Пятизвездочный отель курорта Сбера «Манжерок». Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

«Ростелеком» продолжит организацию цифровых услуг на территории «Манжерока». С апреля компания ведет подготовительные работы по организации колл-центра с подключением единого номер «8 800» и виртуальных офисов курорта в семи городах России.