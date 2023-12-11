«Ростелеком» запустил мобильную связь в 79 малых селах Алтайского края

В этом году мы установили в регионе 80 сотовых станций — для стопроцентного охвата сигналом в селе Соловьиха разместили две вышки. Это самый большой объем по проекту, начиная с 2021 года. Строительство велось совместно с оператором Теле2 при участии подрядных организаций в 34 районах края. Высокий темп работ позволил выполнить все установки в срок, — сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.