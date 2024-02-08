8 февраля
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Экономика

Росводоканал Барнаул — гарантирующий поставщик холодной воды у части жителей Сибирской Долины

Администрация города передала в эксплуатацию Росводоканал Барнаул 8,5 км водопроводных сетей в микрорайоне Сибирская Долина.

Росводоканал Барнаул — поставщик холодной воды.
Росводоканал Барнаул — поставщик холодной воды.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Пока речь идёт о водоснабжении домовладений, которые находятся в границах улиц Белгородская, Житомирская, Дунайская и Студенческая, то есть абонентов, которых ранее обслуживало ООО «Агидель».

Сейчас на нас лишь бесперебойное водоснабжение переданной нам части поселка. Однако уже скоро ситуация с водой изменится в лучшую сторону во всей Сибирской Долине, — рассказал генеральный директор Росводоканал Барнаул Андрей Полюго.

По муниципальному контракту администрацией города разрабатывается проектная документация на строительство нового водозабора в поселке Бельмесёво для обеспечения ресурсом всей территории микрорайона Сибирская Долина. После прохождения государственной экспертизы планируется строительство водозабора в 2024–2026 гг.

Далее будет рассмотрен вопрос о передаче построенного объекта на обслуживание барнаульскому водоканалу, как это уже реализовано по ряду других пригородных территорий.

Абонентам, у которых был договор водоснабжения с ООО «Агидель», теперь необходимо заключить новые договоры с барнаульским водоканалом. Для этого специалисты предприятия организуют выездные встречи. О датах и времени будет сообщено дополнительно.

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