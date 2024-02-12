12 февраля
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Экономика

Росводоканал Барнаул подвел итоги акции «В Новый год без долгов!»

В Росводоканал Барнаул подвели итоги акции «В новый год без долгов!». Абонентам нужно было полностью оплатить задолженность за период от двух месяцев без пени и больше не попадать в список неплательщиков.

Квитанция, деньги.
Квитанция, деньги.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

В акции в 2023 году приняли участие 102 абонента водоканала — на 12 человек больше, чем годом ранее. Оплачено 989 000 руб. задолженности. Мы этим абонентам списали 812 000 руб. пени, — рассказал коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.

«В новый год без долгов!» проводится уже в пятый раз. Она носит заявительный характер и распространяется на жителей частного сектора, домов с непосредственной формой управления и многоквартирных домов, собственники которых заключили прямые договоры с барнаульским водоканалом.

В целом сумма дебиторской задолженности всех абонентов перед водоканалом по итогам 2023 года превышает 455 млн рублей.

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