Рубль ослаб — цены в Алтайском крае пошли вразнос

В июле годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась и составила 4,37%. Это больше, чем в Сибирском федеральном округе (СФО) и, в целом, по стране. Подробности — в материале altapress.ru.

Инфляция в России, Сибири и на Алтае

По данным Центробанка, средняя инфляция по Сибири составила в июле 3,85%. По России в целом этот показатель достиг 4,3%. В Алтайском же крае рост цен обогнал как общесибирские, так и общероссийские темпы.

Регулятор объясняет это увеличением издержек поставщиков и производителей, в том числе, из-за ослабления рубля, а также ростом спроса на непродовольственные товары.

Инфляция в Алтайском крае июль 2023. cbr.ru.

Дорогие машины, дорогой бензин

Непродовольственные товары подорожали на 3,05%. В июне темпы роста цен были вдвое ниже. ЦБ отдельно указывает на подорожание бензина. В причинах этого мы уже разбирались ранее, а также рассказывали о мерах, которые принимает правительство.

Вверх шли цены и на сами автомобили, причем, как новые, так и подержанные, в том числе, и новые отечественные, поскольку производители закладывали в стоимость возросшие издержки на импорт, в том числе, параллельный.

На подорожание импорта повлияло также ослабление рубля и активизация потребительского спроса. Этими же факторами объясняется рост цен на электронику и бытовую технику.

Дизель, топливо, бензин СС0

Чужой урожай

Несмотря на сезон урожая, цены на продовольствие в Алтайском крае выросли на 1,91% в годовом выражении, хотя в июне они снижались на 0,31%. Аналитики ЦБ также объясняют это ослаблением рубля и подорожанием импорта.

Помимо импортных фруктов и овощей, подорожали кормовые добавки и комплектующие для импортного оборудования птицефабрик, что привело к росту цен на курицу и яйца.

С 1 июля 2023 года введен акциз на сахаросодержащие напитки. Об этом мы также писали ранее. Это привело к росту издержек производителей и поставщиков и подорожанию газировки.

Дачник с богатым урожаем. freepik.com/gpointstudio

«Коммуналка» и авиабилеты подешевели

Самая большая инфляция наблюдается в сфере услуг — 11,31%. Впрочем, в июне этот показатель был еще выше и достигал 12,50%. С тех пор снизились темпы роста цен на коммунальные услуги. В прошлом году они индексировались, в этом — нет, поэтому при сравнении статистика показывает снижение.

Кроме того, некоторые авиакомпании распродавали билеты на внутренние направления ради поддержания спроса и сохранения заполняемости рейсов. Это отразилось на годовом росте цен на авиабилеты — в Алтайском крае он замедлился.

Инфляция в Алтайском крае июль 2023. cbr.ru.

Прогноз Центробанка

Банк России прогнозирует годовую инфляцию на уровне к 4% в 2024 году и в дальнейшем.

Отделение ЦБ РФ по АК: