Рубль укрепляется к доллару и европейской валюте на открытии валютных торгов

При этом в первые минуты торгов стоимость американской валюты поднималась выше 100 руб.
Курс евро опустился на 5,42%, до 100,25 руб.
Укрепление российской валюты происходит на фоне действий Банка России в ответ на введенные санкции западными странами.
Курс рубля резко ослаб после новостей в выходные и на торгах 28 февраля, американская валюта на торгах на Московской бирже впервые в истории превысила уровень 100 руб. за $1 и достигла исторического максимума в 109,185 руб.
Ранее Песков заявил, что у России есть план на случай запрета по банковским операциям в долларах.