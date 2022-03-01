Рубль укрепляется к доллару и европейской валюте на открытии валютных торгов

При этом в первые минуты торгов стоимость американской валюты поднималась выше 100 руб.

Курс евро опустился на 5,42%, до 100,25 руб.

Укрепление российской валюты происходит на фоне действий Банка России в ответ на введенные санкции западными странами.

Курс рубля резко ослаб после новостей в выходные и на торгах 28 февраля, американская валюта на торгах на Московской бирже впервые в истории превысила уровень 100 руб. за $1 и достигла исторического максимума в 109,185 руб.

Ранее Песков заявил, что у России есть план на случай запрета по банковским операциям в долларах.