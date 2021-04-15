Рубль ушел в пике на фоне сообщений о санкциях против РФ

15 апреля российская национальная валюта с начала торгов на Московской бирже существенно дешевеет к доллару США и евро на новостях о вероятных санкциях США против суверенного долга РФ.

По данным на 9:04 мск курс доллара расчетами «на завтра» подскочил на 1,13 руб. к закрытию предыдущей сессии до 77 руб. Курс евро прибавил к этому времени сразу 1,26 руб. и оказался на отметке 92,2 рублей.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США введут санкции против 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют 10 российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds, отмечает ПРАЙМ.

Помимо этого, президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами, указывает The Wall Street Journal, пишет «Росбалт».

Между тем еще вчера рубль заметно укреплялся после телефонного звонка Байдена президенту РФ Владимиру Путину.

За 2020 год реальный эффективный курс рубля упал на 14% (к доллару — на 12,1%, к евро — на 18,11%).

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости снижать санкционные риски, переходя к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах. Министр в своей речи подчеркнул, что необходимо также отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем.