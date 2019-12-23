Рубцовский хлебокомбинат полностью «восстал из пепла» и опять начал печь торты

Восстановлены все направления производства на Рубцовском хлебокомбинате, которые были до того, как предприятие оказалось на грани закрытия, пишет « Алтайская правда ».

Начали выпуск шести наименований тортов. Между тем, ранее их ассортимент на производстве составлял около 40 наименований.

Пока руководство комбината изучает спрос. Для этого держат тесную связь с покупателями, чтобы не выпускать не прилавок какую-то менее востребованную продукцию.

Из лакомств сначала на предприятии стали делать пряники. Затем появился кекс «Столичный». А для производства эклеров приобрели парогенератор.

На днях наладили выпуск тортов. Как пояснила начальник кондитерского производства Маргарита Фефелова, изготовление трудоемкое и большинство операций кондитеры производят вручную.

Кроме того, торты — дело затратное из-за натуральных продуктов. Поэтому они подорожали, хотя стоимость сопоставима с ценами других производителей.

«Раньше комбинат торговал этой продукцией по очень заниженным ценам, которые не позволяли сводить концы с концами. Поэтому мы пересмотрели ценовую политику», — пояснил директор комбината Сергей Левичев.

Напомним, ранее Левичев рассказывал altapress.ru, что до начала нового года планируют снабдить магазины фирменными тортами.