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Экономика

Рубцовский хлебокомбинат полностью «восстал из пепла» и опять начал печь торты

Восстановлены все направления производства на Рубцовском хлебокомбинате, которые были до того, как предприятие оказалось на грани закрытия, пишет «Алтайская правда».

Рубцовские магазины
Рубцовские магазины
Предоставлено altapress.ru

Начали выпуск шести наименований тортов. Между тем, ранее их ассортимент на производстве составлял около 40 наименований.

Пока руководство комбината изучает спрос. Для этого держат тесную связь с покупателями, чтобы не выпускать не прилавок какую-то менее востребованную продукцию.

Из лакомств сначала на предприятии стали делать пряники. Затем появился кекс «Столичный». А для производства эклеров приобрели парогенератор.

На днях наладили выпуск тортов. Как пояснила начальник кондитерского производства Маргарита Фефелова, изготовление трудоемкое и большинство операций кондитеры производят вручную.

Кроме того, торты — дело затратное из-за натуральных продуктов. Поэтому они подорожали, хотя стоимость сопоставима с ценами других производителей.

«Раньше комбинат торговал этой продукцией по очень заниженным ценам, которые не позволяли сводить концы с концами. Поэтому мы пересмотрели ценовую политику», — пояснил директор комбината Сергей Левичев.

Напомним, ранее Левичев рассказывал altapress.ru, что до начала нового года планируют снабдить магазины фирменными тортами.

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