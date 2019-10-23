Пять буханок в одни руки: рубцовчане сметают с полок магазинов продукцию местного хлебокомбината

1 октября Рубцовский хлебокомбинат после трехмесячного перерыва возобновил свою работу. Первые партии изделий, по словам местных жителей, разошлась в магазинах за несколько часов. И даже спустя пару недель ажиотаж на хлеб местного комбината не падает. Почему такой хайп возник вокруг «кирпичика» белого, узнавал корреспондент altapress.ru в самих магазинах и у собственника.

«Мы — патриоты нашего хлеба!»

Продукцию Рубцовского хлебокомбината сейчас можно купить только в небольших несетевых магазинах в формате «у дома». Первым на моем пути оказался маленький магазин «В двух шагах». Захожу.

Продавец за прилавком ответила, что особого ажиотажа после возобновления работы хлебозавода не заметила. Но то, что этот хлеб пользуется большим спросом, чем другой — согласилась.

Словно подтверждая ее слова, первая же покупательница берет булку «Сибирского».

Рубцовские магазины Предоставлено altapress.ru

— Вы берете только рубцовский? А почему?

— Да, как-то привыкли к нему. За три месяца очень соскучились по нашему хлебу. Все перепробовали — а лучше нашего не нашли. По какой-то особой технологии его готовят, что ли.

— Мы просто патриоты своего хлеба! — отрапортовала продавец.

Кроме булок, в магазине также были пряники — клюквенные, мятные, «северные», шоколадные. «Завтра еще пряники новые со сгущенкой привезут».

Вторая покупательница с ходу спрашивает: «Сушки хлебокомбинатовские есть? Нету? Ну елки… Ждали-ждали… Дайте булку «Сибирского».

Рубцовские магазины Предоставлено altapress.ru

На тот же самый вопрос она отвечает, что рубцовский хлеб берет всегда, потому что он намного сытнее других.

Еще одна покупательница отмечает, что только рубцовская булка, пролежав пару дней дома, не покрывается плесенью, а превращается в сухарь, «как и положено настоящему хлебу».

«По пять булок в одни руки»

Магазин «Каравай» находится на «красной» линии города. В понедельник в конце рабочего дня к прилавку сложно пробиться — люди, возвращаясь домой, заходят сюда за буханкой хлеба. За 10 минут из «Каравая» с «кирпичиком» белого вышли больше 15 человек.

«Мы такое количество хлеба в последний раз продавали только в 2015 году», — рассказывает продавец Светлана. По ее словам, двух ежедневных завозов не хватает — в день обычно заказывают хлеб по 3−4 раза.

Рубцовские магазины Предоставлено altapress.ru

«В первые же дни все брали по две, по пять булок сразу. Мы посчитали: когда завод закрылся, мы продавали примерно по 100 булок привозного, а сейчас — до 400 одного рубцовского в день. Просто люди годами ели этот хлеб и очень привыкли к нему», — сказала она.

В хорошем ходу и пряники: как говорит Светлана, ежедневно им привозят по две коробки, которые легко могут раскупить до обеда. А вот не местные могут пролежать на прилавке несколько дней.

Сократил бухгалтеров и водителей

Про нового директора Рубцовского хлебокомбината Сергея Левичева можно сказать так: ушел за хлебом, а приобрел хлебозавод. Предприятие с остановленным производством он купил вместе с бизнес-партнером Алексеем Школиным 19 августа.

По его словам, закрытие комбината он сам почувствовал на себе прежде всего как потребитель: «Мы начали покупать один, другой хлеб — все не то. Какой-то безвкусный. Мы даже просто перестали его покупать. И тогда у меня родилась идея поинтересоваться, что с производством и почему возникла такая ситуация».

Рубцовские магазины Предоставлено altapress.ru

Как говорит Сергей, сначала ему пришлось разобраться с лишними, по его мнению, работниками: «Управленческий штаб был слишком раздут. Изначально было десять бухгалтеров, сейчас работают два. Был личный водитель у директора, главного инженера и еще у кого-то. Этого я вообще не понял: я что, сам не могу сесть за руль и доехать?».

До закрытия завода на предприятии работали около 180 человек. Сейчас — почти 90. Штат Сергей планирует расширять постепенно с развитием завода.

Все дело в рецептуре

Сейчас хлебокомбинат ежедневно отпускает в магазины 8−9 тонн продукции. В среднем каждый магазин просит по три завоза в день. На экстренный случай всегда есть дежурная машина, которая может дополнительно довезти новую партию.

Одна из самых сильных сторон хлеба рубцовского комбината, по мнению нового директора, в его рецептуре — она осталось прежней, по советскому ГОСТу. Прежде чем тесто уходит в печь, его опара проходит около десяти больших емкостей, где ее проверяют на кислотность, влажность и другие составляющие.

Рубцовские магазины Предоставлено altapress.ru

Сергей Левичев,

директор Рубцовского хлебокомбината:

Наш хлеб трудно повторить в современных условиях. Обычно хлебопеки заводят тесто с помощью улучшителей, пекут в электропечах. Это быстро и недорого. Первые несколько часов такой хлеб выглядит аппетитно, а потом он превращается непонятно во что.

Сейчас на предприятии готовят к запуску булочный цех, где возобновят производство сушек, батоны и рогалики. Следующий этап — открытие кондитерского цеха. Директор говорит, что до начала нового года планируют снабдить магазины фирменными эклерами, тортами и кексами.

Также на заводе ожидают новое оборудование, которое будет нарезать и фасовать хлеб.

Можно будет купить в «Мария-Ра»

Пока что хлеб отпускают в небольшие магазины у дома. Но директор Сергей Левичев говорит, что в скором времени рубцовский хлеб может появиться на прилавках крупных ритейлеров.

Сергей Левичев,

директор Рубцовского хлебокомбината:

Сейчас мы ведем переговоры с «Мария-Ра», «Магнитом», «Пятерочкой», хотелось бы найти с ними общий язык в ближайшее время. Но залезать в «комбайные» условия не торопимся. Иногда нас просят сделать булку не за 20, а за 15 рублей. Мы можем сделать и дешевле, но тогда и мука будет низшего качества. На такие уступки мы не идем. Думаю, люди уже наелись подобного хлеба.

Рубцовские магазины Предоставлено altapress.ru

Что случилось с Рубцовским хлебокомбинатом

Рубцовский хлебозавод работал с 1959 года. В 2019 году предприятие накопило долг перед поставщиками в размере более 20 млн рублей. В конце июня сотрудники завода получили уведомление о его ликвидации, а 1 июля хлеб перестали выпускать. Под сокращение попали 180 работников предприятия.

19 августа сменились собственники комбината, проблемный актив приобрели известные рубцовские предприниматели Сергей Левичев и Алексей Школин, которым удалось сохранить основной коллектив предприятия.

Проблемы на хлебокомбинате связывают с производством по советским ГОСТам, из-за чего цена на хлеб становится выше, чем у других производителей. Также на профессиональном уровне не были выстроены стратегии маркетинга и продвижения.