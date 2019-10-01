Чудесное спасение. Рубцовский хлебокомбинат возобновил производство

Директор Рубцовского хлебокомбината Сергей Левичев рассказал, что пробную выпечку хлеба уже сделали и остались довольны. Отдел сбыта собирает заявки от предприятий торговли и общественного питания. Рубцовский «Сибирский» хлеб теперь будут продавать в фирменной бумажной упаковке.

Сергей Левичев,

директор Рубцовского хлебокомбината:

Мы не стоим на месте и в начале ноября планируем ввести в строй булочный цех, чтобы возобновить весь ассортимент выпекаемой продукции. Также, в данный момент идет реконструкция кондитерского цеха. Его запуск планируется в начале декабря, так что рубцовчане не останутся без знаменитых хлебокомбинатовских тортов.

1 октября также возобновил работу фирменный магазин «Русич» на территории хлебокомбината.

Что случилось с Рубцовским хлебокомбинатом?

Хлебозавод работал в Рубцовске с 1959 года. К началу 2019 года на предприятии накопились значительные долги перед поставщиками — более 20 млн рублей.

Производственные мощности были загружены менее чем наполовину: по выпуску кондитерских изделий — на 18,9%, по выпуску хлеба — на 5,7%.

В феврале сотрудники завода устроили митинг с требованием его не закрывать. Однако в конце июня все они получили уведомления о ликвидации завода.

1 июля Рубцовский хлебокомбинат останавливал производство. Под сокращение попали 180 работников предприятия. 19 августа сменились собственники комбината, проблемный актив приобрели известные рубцовские предприниматели Сергей Левичев и Алексей Школин.

По словам нового руководства, удалось сохранить костяк коллектива предприятия.

Проблемы у рубцовского комбината во многом возникли из-за того, что он производил продукцию по советским ГОСТам. Однако цены на хлеб были выше, чем у других производителей. Снижать их, чтобы попасть в торговые сети, завод не захотел. К тому же маркетинг и продвижение, по некоторым экспертным оценкам, не были выстроены на профессиональном уровне.