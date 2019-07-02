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Экономика

Сотрудников Рубцовского хлебокомбината уведомили о ликвидации предприятия

Работники Рубцовского хлебокомбината начали искать новую работу после получения уведомления от руководства о ликвидации предприятия, сообщил портал «вРубцовске.ру» со ссылкой на бывшего сотрудника предприятия.

Хлеб.
Хлеб.
УФСИН России по Алтайскому краю

На хлебозаводе работало около 300 человек. Частичная остановка производства хлебобулочных изделий на хлебокомбинате произошла на минувшей неделе.

Один из сотрудников хлебокомбината анонимно рассказывал altapress.ru, что слухи о намерении собственника продать или обанкротить предприятие ходили последние два года.

В январе-2019 замначальника краевого управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Кондыков заявил altapress.ru, что критичной ситуации, которая бы говорила, что Рубцовский хлебокомбинат остановит работу, нет. Планов по увольнению сотрудников также нет. Но он признал, что проблемы на комбинате есть.

По словам Кондыкова, есть несколько причин, из-за которых возникли сложности на предприятии. Одна из них — падение спроса на продукцию. Однако, подчеркивает замначальника управления, оно произошло не в связи с плохим качеством хлеба или выпечки, а из-за «особенностей работы сбытовых подразделений».

По данным altapress.ru, проблемы комбината — в неповоротливом и дорогом содержании старого предприятия, провальной работе сбытовиков и отсутствии маркетинговой политики.

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