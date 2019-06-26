СМИ: Рубцовский хлебокомбинат остановил производство

Производство на Рубцовском хлебокомбинате остановили, пишет портал vrubcovske.ru со ссылкой на свои источники. На предприятии комментировать информацию журналистам не стали.

По данным источника, цеха предприятия остановили на неопределенный срок, а на реализацию завезли продукцию сторонней организации «Рубцовский каравай».

На предприятии работает около 300 человек, в случае закрытия комбината они рискуют оказаться на улице.

Что происходит на Рубцовском хлебокомбинате?

Проблемы у предприятия начались уже давно. Как писал altapress.ru, 10 февраля в Рубцовске прошел митинг против закрытия хлебокомбината —старейшего предприятия города. Работники разместили петицию с просьбой не допустить закрытия. Тем временем никаких официальных заявлений руководство предприятия не делало, с персоналом не общалось.

Митинг против закрытия предприятий Рубцовска. Вероника Лапина в facebook.com.

Один из сотрудников хлебокомбината анонимно рассказывал altapress.ru, что слухи о намерении собственника продать или обанкротить предприятие ходили последние два года.

В январе-2019 замначальника краевого управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Кондыков заявил altapress.ru, что критичной ситуации, которая бы говорила, что Рубцовский хлебокомбинат остановит работу, нет. Планов по увольнению сотрудников также нет. Но он признал, что проблемы на комбинате есть.

По словам Кондыкова, есть несколько причин, из-за которых возникли сложности на предприятии. Одна из них — падение спроса на продукцию. Однако, подчеркивает замначальника управления, оно произошло не в связи с плохим качеством хлеба или выпечки, а из-за «особенностей работы сбытовых подразделений».

По данным altapress.ru, проблемы комбината — в неповоротливом и дорогом содержании старого предприятия, провальной работе сбытовиков и отсутствии маркетинговой политики.