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Экономика

Рухнули продажи российского зерна

Россия в январе экспортировала зерновых культур на 379 млн долларов, сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Хлеб и урожай.
Хлеб и урожай.
Анна Зайкова

Поставки рухнули на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако средняя цена взлетела на 45%, до 324 долларов за тонну.

На первое место по темпам роста экспорта вышли рыба и морепродукты, потеснив продукцию масложировой отрасли. Продажи рыбы выросли на 62%, до 285 млн долларов, пишет Lenta.ru.

Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился на 23%, до 187 млн долларов. Масложировая отрасль показала рост в 19%, до 437 млн долларов. Экспорт мясной и молочной продукции увеличился на 15%, прочей продукции агропромышленного комплекса (АПК) — снизился на 41%.

В результате общий экспорт упал на 15%.

Ранее алтайскому министру пришлось отвечать за рост цен.

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