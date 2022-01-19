Зажиточный алтайский фермер выкупил элеватор и сделал его «образцовым»

За пять последних лет на Каменском элеваторе увеличили мощности хранения зерна до 210 тыс. тонн, об этом сообщает Алтайпишепром. Предприятие, которое в 2016 году было выкуплено крупным фермером по банкротству, сейчас называется одним из образцовых.

На сегодняшний день производительность элеватора по приему зерна составляет до 7 тыс. тонн в сутки, а по отгрузке — до 2 тыс. тонн.

В ходе произведенной модернизации на объекте установили новые сепараторы, позволяющие доводить зерно до продовольственных кондиций.

Также построена не имеющая аналогов в Алтайском крае семенная линия, отвечающая международным требованиям. Линия может производить до 20 тонн семенного материала в час. Кроме того, на элеваторе модернизированы сушильные отделения, позволяющие сушить до 300 тонн зерна в час.

Кому принадлежит объект

В 2016 году Каменский элеватор на торгах по банкротству выкупило крестьянское хозяйство «Зайцев». Его руководитель Анатолий Зайцев является единоличным собственником объекта.

Анатолий Зайцев на премии «Менеджер года-2021». altapress.ru.

За 2020 год доход элеватора составил 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 92,5 млн рублей.

Сам Анатолий Зайцев считается одним из крупнейших землепользователей в Алтайском крае. Его хозяйство обрабатывает более 80 тыс. га пашни в трех районах — Тюменцевском, Каменском и Крутихинском.

Анатолий Зайцев,

руководитель крестьянского хозяйства:

Несмотря на разные погодные условия в районах, где мы работаем, в целом год у нас сложился на отлично. Грех жаловаться.

В 2021 год за заслуги Анатолий Зайцев получил награду премии «Менеджер года-2021» в номинации «Сельское хозяйство». Его кандидатура экспертным сообществом была поддержана единогласно.