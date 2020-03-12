Рухнувший курс рубля взвинтил темпы экспорта зерна из Алтайского края

Только за одну неделю в Алтайском крае было зафрахтовано около 100 тыс. тонн сельхозпродукции, которая будет вывезена на льготных условиях. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. По его словам, понижение курса рубля сделало всю алтайскую продукцию конкурентоспособной на экспортных рынках.

Всего же по железной дороге с обнулением провозного тарифа из региона можно вывести 515 тыс. тонн сельхозпродукции.

Александр Чеботаев не исключил, что весь этот лимит может быть освоен в течение месяца. По его словам, еще две недели назад конкурентной среди зерновых была лишь пшеница IV класса. Сейчас на экспорт может пойти вся продукция.

В этой связи аграрное министерство до конца марта планируют внимательно мониторить ситуацию на внутреннем рынке, чтобы впоследствии спрогнозировать остатки зерна на конец сельскохозяйственного сезона.

Александр Чеботаев. Олег Богданов , altapress.ru

Если темпы экспорт будут расти, остаток зерна в крае на 1 июля 2020 года может оказаться на уровне 1−1,2 млн тонн — это самый низкий показатель за последние пять лет.

Оптимальными для внутреннего рынка остатками зерна в ведомстве считают 0,8−1 млн тонн. С осени прошлого года активным импортером алтайской сельхозпродукции был Казахстан, который закупал в крае зерновые и подсолнечник.

Ранее altapress.ru сообщал, что восемь регионов России в 2020 году смогут вывозить зерно за свои пределы по льготным железнодорожным тарифам. Квоты у всех регионов разные, самые большие — у Алтайского края.