Рухнувший курс рубля взвинтил темпы экспорта зерна из Алтайского края

Всего же по железной дороге с обнулением провозного тарифа из региона можно вывести 515 тыс. тонн сельхозпродукции.
Александр Чеботаев не исключил, что весь этот лимит может быть освоен в течение месяца. По его словам, еще две недели назад конкурентной среди зерновых была лишь пшеница IV класса. Сейчас на экспорт может пойти вся продукция.
В этой связи аграрное министерство до конца марта планируют внимательно мониторить ситуацию на внутреннем рынке, чтобы впоследствии спрогнозировать остатки зерна на конец сельскохозяйственного сезона.
Если темпы экспорт будут расти, остаток зерна в крае на 1 июля 2020 года может оказаться на уровне 1−1,2 млн тонн — это самый низкий показатель за последние пять лет.
Оптимальными для внутреннего рынка остатками зерна в ведомстве считают 0,8−1 млн тонн. С осени прошлого года активным импортером алтайской сельхозпродукции был Казахстан, который закупал в крае зерновые и подсолнечник.
Ранее altapress.ru сообщал, что восемь регионов России в 2020 году смогут вывозить зерно за свои пределы по льготным железнодорожным тарифам. Квоты у всех регионов разные, самые большие — у Алтайского края.