Руководитель известной сыроварни на Алтае не прочь объединить вокруг себя "малышей"

Логовская сыроварня, занимающаяся в Алтайском крае выпуском цельномолочной продукции и сыров, готова привлекать в свои торговые точки других производителей продуктов питания. Такое предложение сделал Антон Жданов, учредитель компании, на экспертном совете ИД "Алтапресс". "Наша роль на рынке - дать покупателю возможность выбирать", - объяснил он.

По словам Антона Жданова, к ним не редко обращаются небольшие фермерские предприятия, которые думают над продвижением своей продукции. Как правило, сетевые магазины в такой продукции не заинтересованы. Выйти на полку "малышам" довольно сложно.

"У нас основным партнером является Бахетле, больше никто, пожалуй, таких больших заказов не делает", - сообщил эксперт.

Антон Жданов,

учредитель Логовской сыроварни:

Когда мы начали открывать собственные сырные лавки, поняли, что спрос все-таки есть. Потом к нам начали приходить другие маленькие производители. Порой мы их сами зазываем. Они такие же амбициозные, как мы когда-то были, хотят сами продавать и торговые точки открывать. Я им всегда говорю: "Давайте с нами". Вижу в этом определенную миссию нашей сети - развиваться вместе.

Экспертный совет по пищевой промышленности. 23 ноября 2023 года. Анна Зайкова

По словам Антона Жданова, из подобного сотрудничества может получиться "синергия малого промышленного бизнеса". "Если подобная инициатива будет поддержана администрацией региона, будет круто. Мы бы все месте еще больше поверили в себя", - заявил предприниматель.

Что известно о предприятии

Предприятие, основанное пять лет назад, одним из первых в Алтайском крае запустило выпуск сыров «Моцарелла», «Буррата», «Страчателла», «Халлуми», «Скаморца». Кроме того завод производит выдержанные сыры, срок созревания которых составляет 18 месяцев, и цельномолочную продукцию. На днях Логовская сыроварня анонсировала в соцсетях собственное мороженое.

В феврале 2023 года предприятие выпустило сырные конфеты и заявило, что будет продавать их в кофейнях, ресторанах Барнаула, Новосибирска, Горно-Алтайска.

Молочное производство на "Логовской сыроварне" Дмитрий Лямзин

В настоящее время продукция сыроварни представлена в торговых сетях региона и фирменной розничной сети, которая также активно развивается. Количество собственных магазинов превышает 20, восемь из которых функционируют в Новосибирске.