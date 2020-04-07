Руководители торговых компаний написали письмо с антикризисной программой Путину

Учредители и руководители крупных и средних сетевых компаний из сектора продовольственного и непродовольственного ритейла написали письмо в адрес президента России Владимира Путина. Они отмечают тяжелое положение в отрасли и просят безотлагательно принять спасительные меры, пишет retail.ru.

Первый магазин «Л`Этуаль» открылся в Москве в 1997 году. Во Франции, да и где-либо еще в мире данная сеть не присутствует.

Всего письмо подписали 49 бизнесменов. Это представители таких сетей, как «Рив Гош», «Л'Этуаль», «Стокманн», «Леонардо», «Читай-Город», «Алькор» и многих других. Краевые чиновники могут перевести дух — алтайских компаний среди подписантов пока нет.

Авторы послания пишут президенту о том, что режим самоизоляции, введенный в стране, буквально за неделю привел к тяжелым последствиям. Главная проблема — кризис неплатежей. Отсутствие покупателей приводит к том, что сети не могут расплатиться за аренду, выдать зарплату, рассчитаться с контрагентами.

В Барнауле открылся седьмой «Читай-город». архив сети «Читай-город»

Никакого даже намека со стороны властей на оказание поддержки они не почувствовали. При этом ритейлеры предложили полноценную антикризисную программу, состоящую из следующих пунктов:

1. Меры по поддержке финансовой стабильности

1.1. Поручить ЦБ РФ разработать механизмы льготного рефинансирования кредитов владельцам коммерческой недвижимости и компаниям потребительского сектора. Рассмотреть возможность субсидирования процентных ставок, а также моратория на требования банками досрочного погашения выданных кредитов до конца 2020 г., а также моратория на заявления о банкротстве всеми кредиторами. Предусмотреть механизм отсрочки выплаты процентов по кредитам до конца 2020 г. с их последующей капитализацией.

1.2. Ввести до конца 2020 года отсрочку по выплатам НДС и налога на прибыль, а также мораторий на начисление подоходного налога и взносов во внебюджетные фонды.

1.3. Рассмотреть возможность предоставления розничным компаниям, предприятиям питания и сферы обслуживания беспроцентных кредитов сроком до 10 лет в размере 20% от суммы налогов уплаченных такими компаниями за 2019 год (НДС, налог на прибыль, налог на доходы, пошлины) Такой способ поддержки обеспечит прозрачные механизмы распределения пропорционально вкладу компаний в бюджеты различных уровней.

2. Меры по поддержке занятости

2.1. При принятии регуляторных решений, ведущих к простою предприятий, предусмотреть софинансирование расходов на оплату простоя работников таких предприятий в размере ½ МРОТ.

2.2. Установить на период эпидемии право работодателя отпускать часть персонала в вынужденный отпуск на период до 6 месяцев с направлением списков в органы соцзащиты для выплаты им государством специальных ежемесячных пособий и с правом работника на сохранение должности по завершении отпуска.

3. Меры по регулированию арендных отношений

3.1. Объявить пандемию COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы, позволяющим пересматривать договоры аренды согласно статей 401 и 451 ГК РФ.

3.2. На период эпидемии сократить арендные платежи пропорционально падению выручки в арендуемых помещениях относительно аналогичного периода 2019 года.

4. В целях ограничения распространения инфекции через оборачивающиеся денежные знаки законодательно ограничить расходы на торговый эквайринг минимальным уровнем.