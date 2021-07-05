5 июля
Алтайское поле
﻿
Экономика

Основатель группы «Черкизово» рассказал, что станет со сгоревшим «Алтайским бройлером» и его сотрудниками

Птицефабрика «Алтайский бройлер», которая перенесла крупный пожар, возобновит работу в кратчайшие сроки. Детали запуска производства обсудили на совещании заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов и основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев.

Пожар на "Алтайском бройлере".
Пожар на "Алтайском бройлере".
ГУ МЧС по Алтайскому краю

По поручению губернатора Виктора Томенко в Бийск выехали руководители ряда краевых ведомств, чтобы совместно с собственниками и руководством «Алтайского бройлера» организовать ликвидацию последствий пожара.

Группа планирует восстановить работу производственного подразделения в кратчайшие сроки. Для этого проведут полную ревизию убойного цеха и изучат техническую документацию склада готовой продукции. Руководство ищет подрядчика.

Пока предприятие не работает, поставлять продукцию для алтайских потребителей будут с других производственных площадок «Черкизово». Сейчас ведутся переговоры с руководством птицефабрик Сибири по забою птицы, выращенной на мощностях «Алтайского бройлера».

Основатель группы &quot;Черкизово&quot; Игорь Бабаев посетил Барнаул
Основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев посетил Барнаул
Антон Федотов, www. altairegion22.ru

Часть сотрудников «Алтайского бройлера» будет командирована для работы и обучения на другие производственные площадки. Как отметил Игорь Бабаев, президент группы «Черкизово», работники, которые не смогут выехать за пределы края, будут получать меры поддержки в соответствии с трудовым законодательством. Часть работников птицефабрики отправят в оплачиваемые отпуска.

Также он подчеркнул, что группа «Черкизово» продолжит инвестиционную деятельность в Алтайском крае. Более того, после пожара темпы модернизации производства планируется ускорить.

Напомним, что 3 июля от огня пострадали цех тары, склад готовой продукции, частично — цех забоя птицы. Производственный корпус был полностью застрахован, размер возмещения ущерба уточняется. Причину возгорания еще устанавливают. По словам очевидцев, пожар возник в районе холодильных установок на территории складов предприятия.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость