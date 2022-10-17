Русские горки. Как алтайские заводы проходят самый турбулентный в их истории период

С американскими горками (которые в самой Америке называют русскими) можно сравнить нынешний год для промышленников — с той лишь разницей, что топ-менеджеры способны управлять движением хотя бы отчасти. Но каждое из предприятий сейчас — на своем участке горок. Кто-то устремился ввысь, кто-то упал и поднялся, кто-то начал спуск и не знает, что за поворотом. О том, как алтайские промышленники пережили этот год, шла речь на экспертном совете премии «Менеджер года-2022» в ИД «Алтапресс» 12 октября.

Родина сказала: «Надо»

На взлете — те, кто готов был занять освободившиеся рыночные ниши. После того, как из России ушел Bosch — производитель топливной аппаратуры — спрос на продукцию «Алтайского завода прецизионных изделий» со стороны автопроизводителей возрос в разы. Кроме АЗПИ, больше произвести полнокомплектные топливные системы в стране некому.

Весной представителей барнаульского завода вызвали в Москву — в профильный департамент Минпромторга. На совещании присутствовали и заказчики. Там перед АЗПИ поставили задачу: для начала увеличить производство в восемь раз. В перспективе же просматривается рост в 20 раз.

В итоге за девять месяцев объемы увеличились на 85% (к тому же периоду прошлого года), сообщила Анна Осинцева, зампред правления АЗПИ. «Этот рост не за счет повышения цен, а именно в натуральном выражении, цены мы сохранили, а по некоторым заказчикам даже опускаем», — объяснила она.

Анна Осинцева ( справа). На экспертном совете премии «Менеджер года-2022». Анна Зайкова.

И нельзя сказать, что было просто: более 30 компаний после начала спецоперации отказались от поставок. «Мы резко перенастроились — это была большая комплексная работа. Операционная деятельность в настоящий момент ведется без перебоев», — продолжает Анна Осинцева.

Сейчас предприятие подало заявку на получение 1,5 млрд рублей из Фонда развития промышленности РФ. Все деньги пойдут на новое оборудование, и завод рассчитывает привлечь средства по госпрограмме «Автокомпоненты», в процесс активно вовлечено и минпромэнерго края.

«Задачу будем выполнять», — по-военному твердо заверила Анна Осинцева.

Алтайский завод прецизионных изделий , 2019 год. СС0.

Пошел вал запросов

Вверх сейчас идут и предприятия, выполняющие гособоронзаказы — и, само собой, их поставщики, подрядчики и субпорядчики.

Они не только загружены заказами, но и внезапно утолили кадровый голод. После начала мобилизации к ним выстроилась очередь из желающих занять вакансии (очевидно, рассчитывающих на бронь).

«Классических» предприятий ОПК в крае восемь. Но в особый «оборонный» перечень Минпромторга вошли уже более 30, говорит глава минпромэнерго края Вячеслав Химочка.

Сергей Ферапонтов, гендиректор ГК «Завод механических прессов», рассказывает: «Пошел большой вал запросов — особенно на оборудование для ОПК».

Сергей Ферапонтов. На экспертном совете премии «Менеджер года-2022». Анна Зайкова.

Завод мехпрессов — единственный в стране производит оборудование для изготовления гильз и пуль. И единственный производитель изделий, необходимых для работы всех полигонов (на которых мобилизованные нынче проходят обучение).

Своевременным для завода оказался его гражданский инвестпроект — запуск производства колесных дисков для сельскохозяйственной и тяжелой техники. В России других производителей таких дисков нет.

«Планируем к концу ноября завершить все работы по монтажу и запуску оборудования. Польша, Турция и Китай отойдут, я уверен, на второй план», — считает Сергей Ферапонтов.

Правда, условия конкуренции с импортом сегодня не самые благоприятные.

На барнаульском заводе механических прессов. Колесные диски. mechpress.info

Импорт начинает выигрывать

О том, что укрепление рубля делает российские товары относительно дороже импортных и это уже негативно сказывается на предприятиях, Банк России писал в своем обзоре уже летом.

На Алтае из-за невыгодной курсовой разницы объемы снизились у шинного завода «Нортек», который прошлые годы уверено их наращивал.

О том, что курс рубля к доллару промышленников на устраивает, сообщил и Артем Шамков, гендиректор «Барнаульского завода АТИ». В целом в компании получен положительный результат. Но по ряду продукции наметился спад.

Артем Шамков. На экспертном совете премии «Менеджер года-2022». Анна Зайкова.

«Точка безубыточности наступает, когда курс доллара ниже 65 рублей. Соответственно, китайская продукция, конкурентная нам, начинает заезжать на территорию страны», — объяснил он.

Снижение сейчас происходит и на «Алтай-Коксе» — за восемь месяцев индекс промпроизводства составил 95,1% к уровню прошлого года. «Основная причина — внешнеэкономическая ситуация», — объяснил Вячеслав Химочка. Дальнейшее развитие коксохимического завода тоже зависит от условий на внешнем рынке.

Но другой крупный завод-экспортер — «Кучуксульфат» — после того, как ухнул в яму, сократив производство на 50%, вышел на траекторию подъема. Объемы добычи и реализации в сентябре-октябре уже достигли 95−97% от уровня прошлого года — заводу удалось найти новых покупателей.

Сотрудники шинного завода компании «Нортек» отметили День работника химической промышленности. Анна Зайкова

Не скучно , но и не весело

Падение и взлет пережил в этом году и барнаульский котельный завод — «Сибэнергомаш-БКЗ».

«Год, конечно, совершенно не скучный, хотя веселым его тоже не назовешь. Мы оптимистично вошли в год и с 1 февраля индексировали на 10% зарплату, компенсировав инфляцию», — начал гендиректор Михаил Клугман.

Но 28 февраля Банк России поднял ключевую ставку до небывалых 20% - коммерческие банки откликнулись ростом ставок по кредитам. «И все это ложилось на наши с вами „мощные процентные плечи“. Несите, сколько хотите. 24% унесете? Вот грузанем вам», — так иронично описал весенние события Клугман.

Михаил Клугман. На экспертном совете премии «Менеджер года-2022». Анна Зайкова.

Затем власти разрешили сместить сроки уплаты страховых взносов на второе полугодие. «Мы этой льготой воспользовались, и хотя бы как-то в денежном потоке остались», — говорит гендиректор.

Между тем, котельщики вынуждены прекратить работать на экспорт: доделывают «крохи казахстанских заказов» и бьются за ручейки расчетов. Из-за санкций банки Казахстана не могут перечислить барнаульскому заводу деньги за поставленную продукцию.

При этом под санкции попал не сам завод, а ВЭБ, под контролем которого он находится. И этого уже достаточно, чтобы расчеты замерли.

«Спасибо банку „Левобережный“, который ни под какие санкции не попал, от „Свифта“ не отключен — какое-то время мы „жили“ с ним и через маленькие казахские банки. В общем, куда ни плюнь, везде интересно», — говорит Клугман.

«Сибэнергомаш — БКЗ». Анна Зайкова

К слову, вопрос о трудностях перевода денег за границу altapress.ru обсудил и с другими промышленниками после заседания экспертного совета. Они подтвердили: деньги через границу ходят с трудом, даже если это дружественная страна.

«Худо-бедно переводим в Китай. Но Китай всего боится: „от этого банка не будем принимать платежи, давайте какой-то другой“, который не только не в санкционном списке, но и точно не кандидат в этот список», — рассказал гендиректор барнаульской компании.

Так или иначе — в первом полугодии «Сибэнергомаш-БКЗ» ходил «в ранге убыточного», а убытки компенсировало лишь по прошествии девяти месяцев. За счет чего?

Продукция «Сибэнергомаш-БКЗ» на одной из Красноярских ТЭЦ. Altapress.ru

Трое в лодке , и все загружены

Гендиректор завода «Сибэнергомаш-БКЗ» объясняет: сильно активизировался внутрироссийский рынок. В самом разгаре сейчас — давно задуманная и реализуемая программа модернизации энергетических мощностей ДПМ-2.

«Я не скажу, что мы — одно уникальное предприятие на всю Россию. Нас три. И все три перегружены сейчас. В горизонте на три года мы смотрим достаточно уверенно», — объяснил Михаил Клугман.

Эти три года котельщики хотят потратить на диверсификацию и освоение новой продукции, не связанной с энергетикой. «Поэтому, когда к нам поступило предложение освоить корпуса турбогенератора для судостроения, с удовольствием взялись. Первая продукция до конца этого месяца уже пойдет к заказчику», — говорит Клугман.

Михаил Клугман. На экспертном совете премии «Менеджер года-2022». Анна Зайкова.

Коллектив под угрозой

Еще одно предприятие, которое идет по восходящей, это «Алтайский трансформаторный завод» («Алттранс»). По данным минпромэнерго, за восемь месяцев года завод выпустил на 23,5% трансформаторов больше чем в январе-августе прошлого года.

Единственной по-настоящему трудной проблемой, с которой до недавнего времени столкнулся этот завод, это закупка нового оборудования (не считая, конечно, роста цен).

«Мы планировали расширение, построили новый цех. К сожалению, оборудование, которое мы планировали закупить, до нас не дошло бы — оно либо итальянское, либо датское. Нашли новых поставщиков, в ближайший месяц договор с китайцами будем подписывать. Если ничего экстраординарного не произойдет, к лету запустим новую линию окраски», — рассказал Сергей Карлов, заместитель гендиректор «Алттранса».

Сергей Карлов. На экспертном совете премии «Менеджер года-2022». Анна Зайкова.

Карлов предполагает, что по мере роста оборонных бюджетов расходы на гражданскую продукцию, возможно, сниизится. Но надеется, что свой объем рынка «Алттранс» все же удержит.

Между тем, начавшаяся 21 сентября частичная мобилизация завод серьезно беспокоит. «У нас коллектив достаточно молодой, ключевые инженеры и специалисты, которые работают на автоматизированных линиях, подпадают под мобилизацию. Я в таком же статусе нахожусь», — сказал Сергей Карлов.

На экспертном совете премии «Менеджер года-2022». Анна Зайкова.

Турбулентно , но положительно

Так или иначе, алтайская промышленность пока в плюсе — индекс промпроизводства 101,2% (восемь месяцев 2022 года к январю-августу 2021-го).

«Убыточных предприятий за семь месяцев в обрабатывающем производстве 16,3%, остальные все прибыльны», — сказал Виктор Мещеряков, председатель исполкома Союза промышленников Алтайского края.

В минпромэнерго края полагают, что и в целом за год итоги, скорее всего, будут положительными.

Подробно о том, как развивалась промышленность в турбулентном 2022 году, какие механизмы ей помогали и какие системные решается кадровой проблемы будут применяться, Вячеслав Химочка расскажет в спецвыпуске «Свободного курса», посвященном промышленности и энергетике.

Алла Трубникова. Анна Зайкова.

Алла Трубникова , совладелец компании «АЛЬКОН»: «Горжусь профессионализмом наших промышленников»

«Профессионализм и стойкость алтайских промышленников меня вдохновляет. Многих руководителей знаю лично, другие были нашими учителями или нашими заказчиками. Горжусь, что тружусь рядом с ними, в одном регионе. У нас всех общий подход к делу: мы выживаем и развиваемся, если делаем свою продукцию хорошо, понимаем клиента и правильно выстраиваем бизнес-процессы. И если постоянно улучшаем все составляющие бизнеса — и сервис, и корпоративное управление, и взаимодействие с поставщиками. Я уверена: нет предела совершенству. 3 марта 2023 года компании „АЛЬКОН“ исполнится 20 лет. За эти годы мы стали одним из лидеров оконного рынка Алтайского края. Оборудование, которое у нас установлено, современное, надежное и не требует постоянного ремонта. Мы уже не только производим и монтируем окна по заказу клиентов, но и предлагаем готовые оконные конструкции: 15 минут — и окно в багажнике. Мне было приятно услышать в крупном строительном супермаркете: „Хотите подобрать готовые окна — идите в „АЛЬКОН“, у них самый большой выбор“. Сегодня компания полностью готова к тому, чтобы решать более сложные и интересные задачи, взаимодействовать с промышленниками. Я вижу, что многие заводы расширяются, строят планы открывать новые цеха. А у нас есть все для воплощения в жизнь любой идеи для остекления зданий, даже самой смелой. Хорошее остекление — это не только экономия на отоплении и кондиционировании, не только безопасность и удобство использования. Это еще и красота здания. А я — как, наверное, и все барнаульцы — хочу, чтобы наши заводы были не только эффективными, но и красивыми».

Премия «Менеджер года-2022». Altapress.ru

Экспертный совет по промышленности и энергетике премии «Менеджер года-2022» проводят деловое издание «Свободный курс» и портал altapress.