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Экономика

РЖД инвестирует в Алтайский край 5,8 млрд рублей в 2020 году

«Российские железные дороги» планируют инвестировать в железнодорожную инфраструктуру Алтайского края не менее 5,8 млрд рублей в 2020 году. Об этом шла речь на встрече губернатора региона Виктора Томенко и начальника Западно-Сибирской железной дороги Алексадра Грицая.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

В 2019 году РЖД инвестировала почти 5 мрд рублей, а в 2020 году объем инвестиций увеличится. Продолжится обновление электричек, подготовка к запуску «Ласточки».

По словам Грицая, в ближайшее время в рейс выйдут шесть новых пассажирских вагонов в составе поездов компании «Алтай-Пригород». В 2020 году планируется поставка еще 19 вагонов.

Также продолжаются проектно-изыскательские работы по реконструкции вокзального комплекса станции Барнаул. Строительство начнется в 2021 году.

Предпроектный вариант реконструкции ж/д вокзала в Барнауле.
Предпроектный вариант реконструкции ж/д вокзала в Барнауле.
mintrans22.ru.

«Это такое место, которое притягивает внимание людей и формирует образ города. На реализацию этого сложного проекта также направлена наша совместная работа», — отметил Виктор Томенко.

Ранее altapress.ru писал, что реконструкцию вокзала и прилегающей площади проведут до 2024 года. Внешний облик здания останется практически неизменным потому, что оно входит в перечень объектов культурного наследия.

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