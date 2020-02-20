РЖД инвестирует в Алтайский край 5,8 млрд рублей в 2020 году

В 2019 году РЖД инвестировала почти 5 мрд рублей, а в 2020 году объем инвестиций увеличится. Продолжится обновление электричек, подготовка к запуску «Ласточки».
По словам Грицая, в ближайшее время в рейс выйдут шесть новых пассажирских вагонов в составе поездов компании «Алтай-Пригород». В 2020 году планируется поставка еще 19 вагонов.
Также продолжаются проектно-изыскательские работы по реконструкции вокзального комплекса станции Барнаул. Строительство начнется в 2021 году.
«Это такое место, которое притягивает внимание людей и формирует образ города. На реализацию этого сложного проекта также направлена наша совместная работа», — отметил Виктор Томенко.
Ранее altapress.ru писал, что реконструкцию вокзала и прилегающей площади проведут до 2024 года. Внешний облик здания останется практически неизменным потому, что оно входит в перечень объектов культурного наследия.