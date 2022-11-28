28 ноября
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Экономика

С «Алтайвагона» взыскивают более 150 млн рублей

Иск на 152,2 млн рублей к «Алтайвагону» подала 25 ноября «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), зарегистрированная в Салехарде.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Кому выгодно?

Текст искового заявления в судебной картотеке пока не опубликован, однако состав участников дела и сумма иска позволяют предположить, что разбирательство может быть связано с прошлогодним контрактом на поставку 2,5 тыс. крытых грузовых вагонов новой модели 11−2163, общей стоимостью 9,55 млрд рублей.

Модель получила сертификат соответствия в конце 2020 года. Она разработана конструкторским бюро «Алтайвагона» при участии специалистов «РэйлСпецТранс». Именно последний должен был получить новые вагоны, закупаемые ГТЛК у «Алтайвагона» в рамках контракта, подписанного 28 января 2021 года. В упомянутом выше иске «РэйлСпецТранс» тоже фигурирует — в качестве третьего лица.

Салехардский «счетчик»

ГТЛК подала к «Алтайвагону» иск на 11,7 млн рублей 14 апреля. К июлю эта сумма выросла в 20 раз и превратилась в 233,2 млн. Речь идет о неустойке за то, что «Алтайвагон» не уложился в сроки поставок. 1250 вагонов шестью партиями были отгружено вовремя, а с поставкой еще 1020 штук возникли проблемы.

Срыв поставок ответчик объяснил отсутствием на рынке подшипников производства Харьковского подшипникового завода и предложил ГТЛК другую модель вагона. Однако лизинговая компания предпочла потребовать неустойку.

«Алтайвагон» свою вину не отрицал, однако попросил учесть тяжелое положение компании: убытки, превышающие 1 млрд рублей, а также отсутствие кредитных линий и свободных оборотных средств.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Понять и не простить

По итогам разбирательства в сентябре алтайский арбитраж присудил «Алтайвагону» выплатить ГТЛК 10,3 млн рублей, однако последнюю такое решение не устроило и 24 октября ГТЛК подала аппеляцию.

Отметим, что ГТЛК — государственная компания. Ее гендиректором является бывший глава федерального Минтранса Евгений Дитрих. Важное значение «Алтайвагона» для экономики региона и России в целом для них не секрет. Тем не менее, пойти навстречу алтайскому производителю в ГТЛК не пожелали.

Презентация новых моделей на &quot;Алтайвагоне&quot;.
Презентация новых моделей на «Алтайвагоне».
Анна Зайкова

Не первая ходка

Впрочем, к судебному давлению «Алтайвагону» не привыкать. К моменту заключения контракта с ГТЛК к алтайскому предприятию были поданы иски на общую сумму около 1 млрд рублей. В защиту завода в Арбитражный суд Алтайского края писал вице-губернатор региона Виталий Снесарь, указывая, что «Алтайвагон» — системообразующее предприятие страны.

В прошлом году завод сумел «отбиться» от иска кипрской RAIL1520 IP LTD на 790 млн рублей. Однако претензии со стороны других компаний не прекращаются. Всего с начала 2022 года «Алтайвагон» получил 51 иск на общую сумму более 189,1 млн рублей.

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