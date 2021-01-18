Алтайский вице-губернатор вступился за вагоностроителей и попросил арбитраж о равноправии сторон

Вице-губернатор Виталий Снесарь обратился к председателю арбитражного суда края Борису Долгалеву с письмом в поддержку «Алтайвагона», которому предъявлены крупные иски на общую сумму почти 1 млрд рублей. Чиновник сообщил, что правительство обеспокоено ситуацией и надеется на равноправие сторон при рассмотрении исков.

Война конкурентов

Многомиллионные иски к Алтайвагону" подали конкуренты — научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входящая в госкорпорацию «Ростех») и «Рейл 1520 Ай Пи Лтд» (RAIL 1520 IP LTD), зарегистрированная на Кипре и входящая, по данным Виталия Снесаря, в группу компаний «Тихвинский вагоностроительный завод».

Конфликты с ними, впрочем, история старая. А вот иски, о которых идет речь в обращении Снесаря, относительно новые.

«Алтайвагон». «Алтайвагон», ВК.

Иск на 138 млн рублей

«Уразвагонзавод» требует от «Алтайвагона» компенсацию за нарушение исключительных прав на изобретение «тележка железнодорожного вагона», охраняемое патентом № 2200681. Иск подан в конце 2019 года.

Сумма компенсации, которую намерен взыскать «Уралвагонзавод», по данным Виталия Слесаря, 138 млн рублей.

Но, как сообщает вице-губернатор, при изготовлении разработанной заводом тележки завод применил прокладки сменные по проекту «Модернизация узлов тележки двухосной модели 18−100″, и конструкторская документация официально получена от структуры „РЖД“ по договору абонентского обслуживания.

Ближайшее заседание арбитража по этому делу — 19 января.

„Алтайвагон“. „Алтайвагон“, ВК.

Иск на 800 млн рублей

Кипрская компания „Рейл 1520 Ай Пи ЛТд“ подала иск к Алтайвагону» на 789 млн рублей. Этой суммой истец оценивает свои убытки, полученные в связи с неправомерным, по его мнению, использованием патента на полезную модель № 158582.

Из иска следует, что компания тоже требует от суда признать использование незаконным и прекратить использование модели (речь идет о полувагоне 12−2153).

Между тем, как объясняет чиновник, «Алтайвагон» при изготовлении модели использует свою интеллектуальную собственность. Ближайшее заседание по делу в арбитраже назначено на 27 января.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Дай миллиард

В целом иски поданы на сумму почти 1 млрд рублей. Для сравнения — объем производства «Алтайвагона» в 2019 году составил 25,6 млрд.

При этом в 2020 году алтайское вагоностроение («Алтайвагон» и «Барнаульский ВРЗ») столкнулось с проблемами. Летом на «Алтайвагоне» даже рассматривали вопрос о сокращении 1 тыс. работников (из 8 тыс. человек).

Но от этих планов отказались, так как сформирован заказ, и он «планово выполняется».

Анатолий Нагорнов, и.о. руководителя минэкономразвития края, на пресс-конференции 30 декабря назвал ситуацию на «Алтайвагоне» сложной. По данным Алтайкрайстата, объем производства в отрасли сократился на 29,5% за 11 месяцев 2020 года (оценка суммарно — по «АВЗ» и «БВРЗ»). Индекс производства — 70,5%.

Впрочем, подписчики странички «Подслушано Алтайвагон» утверждают, что получили 13-ю зарплату.

«В новый год с новым оборудованием» — на «Алтайвагоне». Подслушано — Алтайвагон.

Выражает обеспокоенность

Так или иначе, Виталий Слесарь в обращении к председателю арбитражного суда подчеркнул, что «Алтайвагон» — системообразующая организация страны.

От его стабильной работы во многом зависит социально-экономическая ситуация в Новоалтайске и в регионе. Завод — крупнейший современный производитель железнодорожных вагонов, он развивается и реализует масштабные инвестпроекты.

«Правительство Алтайского края выражает обеспокоенность ситуацией и надеется на соблюдение принципа равноправия сторон в судебных процессах», — резюмировал Виталий Снесарь.

Обращение вице-губернатора поступило в арбитражный суд Алтайского края накануне Нового года и опубликовано в первые после каникул дни.

Виталий Снесарь. Анна Зайкова , altapress.ru