Системообразующий алтайский завод отменил массовое сокращение работников

Увольнять предприятие никого не собирается.

«За два последних месяца правительство РФ стабилизировало рынок, и мы свою заявку уже сняли», — сказал он.

В конце марта планировалось сократить более 1 тыс. человек из 8 тыс. работающих. Теперь на предприятии сформирован заказ, который «планово выполняется», а филиал Алтайвагона в Кемерове открыл прием сотрудников.

Также глава «АлтайМаш» отметил, что на производственных площадках завода в Алтайском крае и Кемеровской области возникают «точечные» ситуации с выявлением вируса у сотрудников.

Как ранее писал altapress.ru, всего в регионе на 1 января 2020 года количество работников, предполагаемое к высвобождению, составляло 2294 человека, на 18 мая 2020 года — 3503 человека. В режиме неполной занятости работало на начало года 1632 местных жителя, на 18 мая — 6863 человека.