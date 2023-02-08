8 февраля
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Экономика

С дефицитом пленки для колбасы столкнулись российские производители

На российском внутреннем рынке образовалась нехватка оболочек для колбас, пишут «Известия».

Обучение производству колбасы в Бийске.
Обучение производству колбасы в Бийске.
Altapress.ru.

В большинстве своем это связано с длительным сроком доставки продукции из Китая. <Срок доставки продукции достигает 10 месяцев.> Дело в том, что на китайских производителей российские производители переориентировалась после санкций.

До этого пленку поставляли из Бельгии и Германии. В России для сырокопченых колбас и сервелата не производится, указывает Газета.Ru.

Между тем в себестоимости производства колбасы доля оболочки составляет 15%.

Ранее сообщалось, что из-за оболочек уменьшится ассортимент сосисок и колбасы.

Производство апельсинового сока может сократиться в России.

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