С дефицитом пленки для колбасы столкнулись российские производители

В большинстве своем это связано с длительным сроком доставки продукции из Китая. <Срок доставки продукции достигает 10 месяцев.> Дело в том, что на китайских производителей российские производители переориентировалась после санкций.

До этого пленку поставляли из Бельгии и Германии. В России для сырокопченых колбас и сервелата не производится, указывает Газета.Ru.

Между тем в себестоимости производства колбасы доля оболочки составляет 15%.

Ранее сообщалось, что из-за оболочек уменьшится ассортимент сосисок и колбасы.

Производство апельсинового сока может сократиться в России.