С начала года 100 алтайских компаний подключили зарплатный проект ВТБ

Зарплатная карта сегодня открывает больше возможностей для владельцев: она позволяет выпускать до пяти дополнительных карт с управляемым лимитом для членов семьи, дает право получить дисконт к ставке по ипотеке и потребительским кредитам, обеспечивает снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков, предлагает участие в программе лояльности с получением кешбэка и различных бонусов за оплату товаров и услуг.

Сервисы банка упрощают сотрудникам заказ карты, а бухгалтерии — начисление заработной платы. Компания может подключить зарплатный проект через интернет-банк для бизнеса за сутки, не посещая офис банка. Все необходимые операции по начислению зарплат можно проводить в мобильном приложении на ОС Android.

С начала года более 15 тысяч жителей региона выбрали карту нашего банка для получения заработной платы. На текущий момент в рамках зарплатных проектов мы обслуживаем более 116 тысяч сотрудников из 5,8 тысячи организаций Алтайского края и Республики Алтай. Сегодня при выборе банка клиенты учитывают дополнительные опции, которые предлагаются владельцу зарплатной карты. Это и специальные ставки по кредитным продуктам, и упрощенный пакет документов при подаче заявок на кредит, повышенный кешбэк, снятие наличных в любых банкоматах без комиссии и ряд других преимуществ. Например, те клиенты, которым уже зачисляют зарплату на карту, могут рекомендовать банк своим знакомым и получать за это вознаграждение в виде бонусов, чтобы использовать их в программе лояльности или конвертировать в рубли, — рассказал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.