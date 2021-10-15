С учетом фактической, а не прогнозной инфляции пересмотрят индексацию маткапитала

Индексация материнского капитала на 2022 год будет пересмотрена с учетом фактической инфляции, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков, сообщает РИА Новости .

«В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции.

Маткапитал

Размер материнского капитала за первого ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, составляет 483 тыс. 881 руб. Если в семье появился второй ребенок (в том числе, был усыновлен), то дополнительная выплата — 155 тыс. 550 рублей, пишет «Росбалт». Если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, то суммарная сумма выплачивается при рождении второго.

Ранее мужчинам разъяснили, как они могут получить маткапитал в России. Право мужчины на маткапитал определяет закон № 256-ФЗ.