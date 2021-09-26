Мужчинам разъяснили, как они могут получить маткапитал в России

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Капитанец рассказала « Прайму », в каких случаях у мужчины есть право на маткапитал.

Капитанец отметила, что право мужчины на маткапитал определяет закон № 256-ФЗ.

«Право на материнский капитал появляется у мужчины в том случае, если он единственный усыновитель первого ребенка, ранее не пользовался правом на господдержку и если решение об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года», — пояснила она.

Кроме того, мужчина может получить выплату, если он единственный усыновитель второго, третьего ребенка или последующих детей — если решение об усыновлении вступило в силу начиная с 2007 года.

«Если мужчина в установленном порядке признан в качестве единственного родителя детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) их супругой, он также может получить материнский капитал», — подчеркнула эксперт.

Право на маткапитал в ряде случаев переходит к отцу или усыновителю, если право женщины на господдержку не прекращается, а переходит к супругу. Например, в случае смерти женщины.

Ранее altapress.ru рассказал, что в России некоторым категориям отцов будут выплачивать материнский капитал с 2022 года.