Сахар может резко подорожать до «запредельного уровня» после полугодовой фиксации

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила о вероятности подорожания сахара из-за завершения соглашения о фиксации цен и проблем с севом сахарной свеклы, пишет « Коммерсант ».

Лут подчеркнула, что правительство рассматривает новые меры регулирования рынка сахара — создание интервенционного фонда и утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта.

«Также регулятор хочет переключить переработчиков на закупки сырья у Объединенной зерновой компании (ОЗК), что, как ожидается, позволит сахарным заводам поставлять продукцию в розницу», — отмечает издание.

Эксперты пояснили, что холодная и дождливая погода может отсрочить сбор свеклы на юге с конца июля на конец августа — это может стать причиной задержки с запуском заводов.

Источник издания предположил, что в итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной».

Напомним, соглашения о стабилизации цен на сахар истекают 1 июня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство не планирует продлевать договоренности.