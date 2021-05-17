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Экономика

Сахар может резко подорожать до «запредельного уровня» после полугодовой фиксации

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила о вероятности подорожания сахара из-за завершения соглашения о фиксации цен и проблем с севом сахарной свеклы, пишет «Коммерсант».

Сахар.
Сахар.
CC0

Лут подчеркнула, что правительство рассматривает новые меры регулирования рынка сахара — создание интервенционного фонда и утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта.

«Также регулятор хочет переключить переработчиков на закупки сырья у Объединенной зерновой компании (ОЗК), что, как ожидается, позволит сахарным заводам поставлять продукцию в розницу», — отмечает издание.

Эксперты пояснили, что холодная и дождливая погода может отсрочить сбор свеклы на юге с конца июля на конец августа — это может стать причиной задержки с запуском заводов.

Источник издания предположил, что в итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной».

Напомним, соглашения о стабилизации цен на сахар истекают 1 июня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство не планирует продлевать договоренности.

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