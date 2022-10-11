Самбука из села Барятино, пензенский абсент заполонили полки вместо импортного алкоголя

Производство в России виски, рома и джина выросло больше чем наполовину. Рост связан с уходом иностранных компаний, пишут « Ведомости ».

Но отечественные умельцы нашли выход.

Есть челябинский виски, пензенский абсент и самбука из села Барятино Калужской области появились на полках магазинов.

И не только в регионе производства, но и за его пределами.

По мировым стандартам, чтобы производить хороший виски, нужно три года выдержать зерновой дистиллят в дубовой бочке. Эксперты утверждают — в России нет достаточного парка бочек и оборудования для производства зернового дистиллята.

«Более 60% виски как разливалось в России из уже готового западного продукта, так и разливается. Виски завозят в цистерне, готовый, сделанный в Шотландии или в других странах, разбавляют тут водой и разливают в бутылку. Маркировка в данном случае ставится местная», — сказал bfm.ru оворит директор Национального союза дистиллеров, эксперт по алкогольному рынку Эркин Тузмухамедов.

Такая же ситуация с кальвадосом. Для производства яблочного бренди требуется особый сорт и особые условия выращивания кисло-горьковатых плодов, которые в России не растут. Поэтому местный кальвадос, хотя и производится, но по вкусу не слишком напоминает оригинал.

Россия производит крепкие настойки, которые при желании можно превратить в ликеры. В Калужской области в селе Барятино уже производится самбука. Судя по этикетке, ее состав не вполне такой, как у средиземноморского аналога. Стоит примерно 300 рублей за бутылку.

Ранее на Алтае оперативно разыскали пять бутылок самогона. Однако крепкосодержащую жидкость похититель успел употребить по назначению — выпить.

Между тем дефицит «градуса» крепчает. О сокращении поставок алкоголя к Новому году предупредили ритейлеры.