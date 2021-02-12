Самый крупный аквапарк столицы Сибири вновь оказался в центре скандала

Новосибирский аквапарк, собственник которого сейчас находится в стадии банкротства, сменил арендатора. Так решил конкурсный управляющий. Все бы ничего, но люди, купившие заранее билеты, в итоге потеряли свои деньги.

Наталья Муханова, представитель компании «Белая Сфера Констракшн» — нового арендатора аквапарка — рассказала, что все условия для посетителей остаются прежними, как и цена посещения, и время работы развлекательного комплекса — с 10 до 21.

Даже для персонала аквапарка ничего не поменялось: они прошли дополнительный инструктаж и продолжат работать каждый на своем месте. Но вот билеты, приобретенные у прежнего арендатора «Аквапарка» уже недействительны, сообщила она изданию «Континент Сибирь».

25 января представитель конкурсного управляющего владельца компании «Аквамир» — банкротящейся компании «ВДТ-Строй» настоял на смене арендатора объекта — одного из крупнейших крытых аквапарков в стране и Европе.

Аквапарк. CC0

Смена арендатора не прошла гладко; предыдущая компания-арендатор «Глобал», посчитала, что ее права нарушены, сгоряча даже звучали заявления о рейдерском захвате.

В хозяйственном споре пострадали простые посетители, заранее купившие билеты в аквапарк; внезапно они оказались в ситуации. когда не могут воспользоваться уже оплаченной услугой.

Что происходило ранее

Новосибирский аквапарк оказался в центре скандала в новогодние праздники, когда купившие билеты люди оказались на улице. Выяснилось, что количество проданных билетов в «Аквамир» гораздо больше, чем он мог на тот момент принять.