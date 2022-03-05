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Экономика

Samsung приостанавливает поставки смартфонов и другой продукции в Россию

Южнокорейский технологический гигант Samsung приостанавливает поставки всей своей продукции в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Смартфоны Samsung Galaxy А-01, А-11, А-51.
Смартфоны Samsung Galaxy А-01, А-11, А-51.
Источник фото: Эко Ярмарка

По данным издания, Samsung приостанавливает поставки в связи с геополитической обстановкой в мире.

По словам собеседника агентства, компания решила временно прекратить поставки абсолютно всей своей продукции в Россию.

«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — цитирует агентство полученное от компании сообщение.

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап, приостановка поставок связана с физической невозможностью отправить их.

«Приостановлена отгрузка, мы не можем отправить экспорт в Россию. Сейчас разрабатываем ответные меры», — заявил агентству источник в компании.

В настоящее время заводы Samsung на территории РФ пока функционируют без проблем, но если перебои с поставками затянутся, могут возникнуть помехи.

Samsung специализируется на производстве электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования. В России у компании самая крупная доля на рынке смартфонов.

Ранее Apple перестала продавать свою технику в России и отключила Apple Pay.

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