Samsung приостанавливает поставки смартфонов и другой продукции в Россию

По данным издания, Samsung приостанавливает поставки в связи с геополитической обстановкой в мире.
По словам собеседника агентства, компания решила временно прекратить поставки абсолютно всей своей продукции в Россию.
«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — цитирует агентство полученное от компании сообщение.
Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап, приостановка поставок связана с физической невозможностью отправить их.
«Приостановлена отгрузка, мы не можем отправить экспорт в Россию. Сейчас разрабатываем ответные меры», — заявил агентству источник в компании.
В настоящее время заводы Samsung на территории РФ пока функционируют без проблем, но если перебои с поставками затянутся, могут возникнуть помехи.
Samsung специализируется на производстве электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования. В России у компании самая крупная доля на рынке смартфонов.
Ранее Apple перестала продавать свою технику в России и отключила Apple Pay.