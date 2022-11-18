18 ноября
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Экономика

Санкционная «гонка зарплат» началась в России, заявили эксперты

Санкционная «гонка зарплат» началась в России, пишет РБК со ссылкой на исследование HeadHunter.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

«Зарплатная гонка» началась в сферах строительства и логистики из-за дефицита кадров.

Фактическая зарплата (оклад + премия, бонусы) с июля по сентябрь 2022-го увеличилась в среднем на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 90,5 тыс. рублей до вычета налогов, прирост составил порядка 5 тыс. рублей.

Еще одна тенденция — поощрение менеджеров управленческого звена бонусами и премиями по сравнению с топ-менеджерами. По информации HedHunter, сотруднки этого звена несут основную ответственность за преодоление кризиса.

Относительно 2021 года на 10% вырос доход строителей, на 9% — логистов. Ранее президент Владимир Путин заявил, что зарплаты россиян должны расти быстрее цен.

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