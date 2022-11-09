9 ноября
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Политика

Путин: зарплаты у россиян должны расти быстрее цен

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране рост зарплат у граждан должен опережать рост цен.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Что касается зарплат, то в номинале за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%, но мы с вами понимаем, что это мало что значит для рядового гражданина», — цитируют главу государства РБК.

По мнению Путина, важнее учитывать рост зарплат с учетом общей инфляции в стране, что «объективно сложнее».

Он подчеркнул, что пока что рост цен опережает уровень зарплат.

«Рассчитываем, что по мере снижения инфляции — а такая тенденция фиксируется на протяжении последних месяцев — картина будет меняться, и меняться должна к лучшему», — сказал он.

Путин также объявил о программе по выплате пособий семьям с детьми и беременным.

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