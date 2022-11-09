9 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Путин: единое пособие для семей с детьми и беременным должно появиться с 2023 года

Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января 2023 года в стране должна работать единая система пособий для семей с детьми до 17 лет.

Женщина. Беременность.
Женщина. Беременность.
https://unsplash.com/

Об этом он сообщил на совещании по специальным вопросам.

«Мы давно уже стремимся к тому, чтобы создать новое пособие, создать единую систему… Я хочу подчеркнуть, что это была долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года», — цитируют его РИА «Новости».

Пособия должны будут выплачивать нуждающимся семьям и беременным женщинам. Доходы семей с детьми в целом нужно держать на контроле, пишет ТАСС. По его словам, это вопрос «нашего демографического развития».

«И вообще в целом социальные вопросы, но это все-таки особый случай. Семьи с детьми требуют особого внимания и поддержки», — заявил Путин.

При этом механизм оформления пособий должен быть максимально простым и понятным, подчеркнул глава государства.

Ранее altapress.ru сделал разбор о том, что такое универсальные пособия и как они скажутся на доходах семьи.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость