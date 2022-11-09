Путин: единое пособие для семей с детьми и беременным должно появиться с 2023 года

Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января 2023 года в стране должна работать единая система пособий для семей с детьми до 17 лет.

Об этом он сообщил на совещании по специальным вопросам.

«Мы давно уже стремимся к тому, чтобы создать новое пособие, создать единую систему… Я хочу подчеркнуть, что это была долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года», — цитируют его РИА «Новости».

Пособия должны будут выплачивать нуждающимся семьям и беременным женщинам. Доходы семей с детьми в целом нужно держать на контроле, пишет ТАСС. По его словам, это вопрос «нашего демографического развития».

«И вообще в целом социальные вопросы, но это все-таки особый случай. Семьи с детьми требуют особого внимания и поддержки», — заявил Путин.

При этом механизм оформления пособий должен быть максимально простым и понятным, подчеркнул глава государства.

Ранее altapress.ru сделал разбор о том, что такое универсальные пособия и как они скажутся на доходах семьи.